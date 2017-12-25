2017-12-25 刘忠俊 中国新闻网

新龙绒多巴日红山丹霞地貌。 新龙轩 摄

24日，来自西藏、四川、广东、甘肃等地的30余名著名民族文化、藏学、旅游专家学者齐聚成都，共同为甘孜藏区新龙县全域旅游发展建言献策。

雅砻江越境而过的新龙县，位于青藏高原东南缘的甘孜州腹心地带，被称为“地之肚脐”、雅砻江畔的“香格里拉”，是康巴腹地“原生态、原文化、原住民、原产物”的宝地，由于交通不便和历史原因，这里有着“藏在深山人未识”的原始之美。新龙有国家级非物质文化遗产“新龙锅庄”、藏式伸臂桥、“石板藏寨”以及丹霞地貌绒多巴日红山，同时还是阿来作品《瞻对》的取材地、康巴“红发辫”的故乡。

著名作家、四川省作协主席阿来 刘忠俊 摄

2016年5月，以国务院政府特殊津贴专家、中山大学彭华教授为首的专家组，对新龙绒多巴日红山丹霞地貌进行了为期3天考察。彭华评价新龙有“清新无暇的气质，无需修饰的雅致”的生态环境，也有“超凡脱俗的境界，天人合一的意境”的文化环境，是“上帝遗落的翡翠”和“被遗忘的康巴净土”。

“新龙曾有丰富的传统手工艺门类，有些工艺制品称得上精品，能不能恢复其工艺技法，丰富旅游文化和商品。”四川大学喜马拉雅文化与宗教研究中心研究员、教授根秋登子称，布鲁曼曾经威震汉藏两地，可惜他的宫殿遗迹被破坏，能否故地塑他的雕塑像，还有自然风光和功能设施一定要融为一体，切忌过度开发。此外新龙缺乏旅游专业人才，要把培养当地旅游人才的计划纳入总体规划内同步进行。

新龙措卡湖。 米宏伟 摄

据了解，自2011年来，新龙县几经多方努力，先后完成了全域旅游总规和各种详规相继编制，旅游基础设施综合服务配套建设步伐加快，全域旅游框架初见雏形，为推动当地全域旅游发展夯实了基础。“2016年以来，新一届政府把旅游业作为重要的支柱产业来培育，推动旅游产业大发展和旅游配套设施建设，提高旅游综合配套功能和服务水平。”新龙县政府县长董德洪表示，这次就是想多听听专家学者们的建议、意见，避免再走弯路。

著名作家、四川省作协主席阿来称，自己觉得新龙有非常好的前景，因为它有很多很好的自然景观，独特的藏族村落与自然交相辉映，加上把独特的历史展现出来，对游客来讲是有很强的吸引力，还有一个优势就是其自然资源还未开发，前面开发所犯过的一些错误后面就不会再有了，建设起点也比开发了的景区高，两个优势结合起来，新龙的全域旅游是可以期待的！

新龙石板藏寨。 米宏伟 摄

董德洪表示，专家学者们的建议和意见真知灼见，深受启发，受益匪浅。新龙一定按照全域资源、全域统筹、全域打造的要求，利用新龙成为连接“格萨尔文化旅游区”与“香格里拉生态旅游区”的桥梁、贯穿甘孜州南北两路的大通道的腹心区位优势，把新龙县打造成“甘孜腹心旅游高地”，人人向往的雅砻秘境。(完)