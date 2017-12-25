2017-12-25 中国新闻网

由中国藏学研究专家学者、藏传佛教活佛以及西藏自治区文化部门的工作人员组成的中国藏文化交流团当地时间14日至16日对斯里兰卡进行了为期3天的访问。

交流团14日在科伦坡班达拉奈克国际会议中心举行了中国藏文化图片展和涉藏专题报告会。交流团团长、中国藏学研究中心历史研究所所长张云以“西藏的传统文化保护与发展”为题作了专题讲座。

张云在专题讲座上说，中斯友好交流历史悠久，宗教文化联系源远流长。从中国高僧法显到斯里兰卡求取律经，到斯里兰卡高僧不空三藏定居长安译经传法，两国人员往来史迹斑斑，宗教文化互动影响深远。

斯佛教事务部长佩雷拉、常务副部长加马格，斯中佛教友好协会等组织负责人，以及当地学校师生等200余人观展并出席了报告会。

交流团14日还接受了斯当地媒体采访，就中斯关系的历史背景与发展、“一带一路”建设、以佛教为媒介的宗教文化交流等问题回答了记者提问。

交流团访斯期间还分别与斯里兰卡佛教事务部官员、斯里兰卡花园寺派僧王、阿斯羯利派僧王等座谈交流。交流团介绍了西藏传统文化保护与发展、藏传佛教现状和宗教信仰自由状况，双方表达了加强文化、宗教等领域交流合作的意愿。

本次访问活动由国务院新闻办公室组织。此前，藏文化交流团已访问了新加坡。随后，交流团还将访问缅甸。(完)