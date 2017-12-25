2017-12-25 央金 西藏商报

23日下午，西藏首个直播平台“青稞TV”直播手机应用正式上线。该应用集合了直播、短视频“青稞秀”、互动式植树、电商平台“青稞小店”等业务，多角度展示西藏。

“青稞TV”运营负责人平措旦达介绍，青稞TV采取了社群经济这个概念，通过平台本身产生的内容去增加用户对于平台的黏性。在内容生产方面，青稞TV也将借鉴内地各优秀直播平台，通过跟他们的交流合作，生产具有特色的优质平台内容。

平措旦达表示：“西藏本来就是一个独具特色的IP，再加上大家都想去了解西藏，对西藏的文化、旅游很感兴趣，所以我们便着手打造了这么一个直播平台软件，让该平台成为西藏的窗户，从而可以吸引更多的内地朋友到西藏旅游。”

记者在现场发现，很多观众开始下载“青稞TV”玩直播。在“青稞TV”测试版界面中发现一个“青稞种树”的选项，据现场工作人员介绍，“青稞种树”是将直播平台的经验值与“互动式环保”项目青稞植树结合，旨在通过直播平台内各主播的带动，鼓励粉丝对西藏的生态环境建设贡献出自己的一份力量，兼顾娱乐与环保。平措旦达认为，这也是该平台的特色之一。

西藏大学副校长白玛次仁表示，“青稞TV”入驻西藏大学大学生创新创业孵化基地。他希望有更多的创业项目能够深耕西藏特色，全方位展示西藏。