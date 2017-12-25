2017-12-25 西藏商报

在拉萨市牦牛育肥座谈会现场，记者看到，不少企业带来了一些青稞深加工产品，有青稞蛋挞、青稞饼干、青稞面包等，口感也都非常不错。

千百年来，青稞是藏族人民的主粮，被视为生命的粮食。如今，随着人们越来越关注健康，西藏青稞受到了更多人的青睐。青稞富含丰富的膳食纤维，是所有水果粗粮之最，能够有效地补充体内有益元素。同时，青稞也是拉萨市主要的粮食作物，主要种植区域分布在林周、墨竹工卡、曲水等地。数据显示，今年拉萨市青稞种植面积达到了29.77万亩，占拉萨市粮食播种面积的70.9%。

近年来，依托丰富的青稞资源，拉萨市出现了不少青稞加工企业（合作社），目前共有39家，青稞年加工量为3.93万吨，主要产品有糌粑、青稞酒、速食面、青稞醋、青稞米、青稞饼干、青稞麦片等。拉萨市农牧局相关负责人介绍：“目前，拉萨市青稞商品化率达到了35%，转化形成了一批如青稞酒、青稞醋等专利技术，不过精深加工能力还不强，多数企业以初级产品为主，产品形式虽然多样，但形成产业化的少。”此外，还存在品牌创建步伐滞后、青稞供应渠道不一等困难。

据介绍，下一步，拉萨市会把提质增产作为推进青稞产业化发展的基本点、把订单和基地并重生产作为推进青稞产业化的切入点、把提升科技研发能力作为推进其产业化的着力点、把青稞产品的精深加工作为推动产业发展的着重点，大力开发青稞的营养保健、药用和工业等用途，培育出更多高档次净土健康青稞品牌产品。