2017-12-23 张添福 中国新闻网

七旬高龄的藏医桑杰今年被官方认定为“全国名中医”，一些病患不辞舟车劳顿，赴西北高原向桑杰求药。在青海省藏医院里，桑杰用藏语、汉语详解病情，手书病历，年轻学徒伴侍左右。

“刚开始，人们都怀疑藏医院能不能看病，一些人不了解，还认为是迷信。”桑杰说，初建的青海省藏医院，基础条件薄弱，而从基层抽调的藏医们，大多没有学历。而三十多年后的今天，该院已成为中国首家三级甲等民族医院，“拥有博士、硕士学历的藏医们，承担了大量的科研项目”。

“人们认为藏药疗效好，是因为炮制是特色。”桑杰说，“有些藏药，名字相同，但效果不一，关键就看炮制方法。大夫再好，药不好，也没用。”

作为中国老中医药专家学术经验继承指导老师，桑杰将炮制技艺看成安身立命的根本。目前，他的徒弟多杰才让已经担纲青海省藏医院制剂室主任，把控藏药炮制各个流程。今年，他们建成了中国面积最大、制剂类型最全、年生产能力最强的藏药制剂室，可生产12种藏药剂型的共368种藏药品种，年产能力200吨。

“俗话说‘真金不怕火炼’，藏医能把黄金烧成金灰入药，能消炎消肿。”桑杰所说的这门炮制技艺就是珍宝类藏药七十味珍珠丸中赛太(金灰)的炮制技艺。

而将水银祛毒、祛锈，炮制成藏药佐太，能极大提高藏药疗效。

作为七十味珍珠丸赛太炮制技艺传承人之一，桑杰说，其炮制流程极其复杂，在藏药里当属最核心、难度最高的炮制方法。

“赛太炮制流程保密，不轻易外传，但作为非物质文化遗产，应该留给后人。”桑杰说，应文化部门要求，“我们花了很长时间，已将全部流程都录了像。”

“我们一直在跟老师学藏药的炮制方法。”多杰才让说，根据老藏医们的炮制经验，编撰了名老专家炮制技艺汇编。而就在不久前，制剂室还请老专家们论证了佐太的炮制技艺。

“藏医讲，病总共有404种，其中101种可以用药治。”桑杰说，剩下的要用其他方法。所谓的“其他方法”，类似现代心理学。

近些年，桑杰参与编著了《青海省藏药标准》《青海省藏药药用动物》《青海省藏药炮制规范》等。而长期积累，他发现藏药材中“同名异物”、“异名同物”的案例比较多。

目前，他筛选了70多种混乱品种，希望和西藏、四川等藏区的藏医，共同鉴别，但身形消瘦的桑杰已显得力不从心。

“我希望徒弟们能更上一个档次，也希望藏药能得到全世界的认可，给全世界的人都办点好事。”桑杰说。(完)