2017-12-23 西藏商报

冬至，俗称“冬节”，在古代是很隆重的节日。在二十四节气中，冬至也最受重视。因为文化和地域差异在不同的地方形成了不同的习俗。在北方，“十月一，冬至到，家家户户吃水饺”、“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”。而在南方，“冬至到，要养生；吃什么，羊肉好”、“冬至大似年，家家吃汤圆”。除了这些传统的习俗，拉萨的年轻人过起了别样的冬至。

文/记者 央金 图/记者 边珍

饺子馆里热闹非凡 老板：“每年都很忙，今年更加忙”

22日是冬至，记者来到位于娘热路的一家饺子馆，平时略显冷清的饺子馆当天格外热闹，点单的、催单的声音此起彼伏。“韭菜大肉、芹菜大肉各半斤”“白菜大肉一斤带走的”“老板3号桌的好了吗？”一位服务员一手端着饺子一手拿酱油走向其中的一餐桌。饺子馆的老板姓杨，来自山东，在拉萨也有些年头了，每年冬至，杨阿姨都在拉萨给别人煮饺子。“每年都很忙，但是今年更加忙。”阿姨说，“可能出门在外，大家就越发想念家人一起吃饺子的情景吧。”

店里吃饺子的人一波又一波，八张桌子座无虚席。一位等餐的大叔告诉记者：“本来我们科室约了一起去喝羊杂汤，但是又有几个北方的同事，为了照顾他们，我就特地过来买两斤猪肉白菜馅的饺子，节日嘛，过的就是一份热闹和欢乐，大家热热闹闹吃一顿，才有过节的气氛，才温暖。”

除了到店里吃的，还有一些客人从杨阿姨餐馆里买了现成的冻饺准备回家自己煮。“老公是北方人，有冬至吃饺子的习俗，但我白天上班，晚上到家时已经很晚了，所以想着来买现成的回家煮，怕去晚了饺子都没了，所以就现在过来买。”市民拉姆说道。

提前两天开始准备 饺子还是供不应求

因为太忙，要招呼店里和网上订餐，大约在用餐时间的一个小时前，饺子馆就取消了电话订餐。“店里加上我有四个服务员，两个在后厨帮忙，我和另外一个在前店太忙了，根本没时间送餐了。”

其实早在冬至前两天，杨阿姨就已经开始准备各种口味的饺子馅，也开始包饺子了。然而，让杨阿姨没料到的是，生意竟然会有这么火爆，提前准备的饺子还是不够。“从上午九点开始，我们滴水未进，忙着下饺子、端饺子、装饺子。”一旁的餐桌上放满了装满饺子的快餐盒。“这些都是网上订餐的，在等外卖小哥过来拿，从早上开始就不停在装，装了多少盒我都忘了。”与此同时，旁边还站着两个外卖小哥问着阿姨：“阿姨，18号好了吗？23号好了吗？”其中一位外卖小哥打趣道：“从上午开始到目前我送了十多份饺子，估计这一天不会少于50份。”

羊肉市场火爆

店家：一上午就卖了近60只羊

商报讯（记者 边珍）冬至，喝上一碗热腾腾的羊杂汤，别提有多暖和了。冬至这天，记者走访发现，拉萨羊肉市场十分火爆。

在林廓东路，记者看到，农行右侧连着并排有六家专门卖羊肉的店铺，每家店前都挂着一排排羊肉，羊身、羊腿、羊排、羊头，羊的各个部位都有售卖。记者还发现，每块挂着的羊肉上都包裹了一层塑料薄膜。卖羊肉的老板说，这是为了让羊肉保持新鲜，如果不包的话，有的顾客会觉得不够新鲜就不买了。

这六家挨着的店铺，每家生意都异常火热，客人络绎不绝。每隔几分钟都有新的顾客前来购买，有携妻带子来的，有一个人来的，还有准备一起做饭的几个朋友结伴来的。前来购买的方式也很多，骑摩托车的，开着面包车的，总之场面很是火爆。老板们也都忙着讲价、剁羊排、教顾客们买来的羊肉该用什么样的方式烹饪，几乎都顾不上回答记者的问题。

这里的羊肉价格大概为32元/斤，羊头稍便宜一些，25元/斤，羊排稍贵，35元/斤。买的量多的顾客，老板还会送羊油。在现场，现金不够的顾客还可以用微信来支付。一家羊肉店的老板说：“冬至是生意最好的时候了，我店里有60头羊，一上午就已经卖得差不多了，过冬至嘛，很多人都想买点羊肉补补。”在另一家店铺前，老板则正在教顾客买肉回去该怎么做：“这个拿回去得用冷水泡一下，熬好了加花椒、盐就可以了。”

在现场，有老板告诉记者，早上卖得好的时候，还有人几头几头地买回去。记者也看到，有骑电动摩托车的在脚踏板那儿搭了两头羊，买完便迅速离开了。现场一位阿佳买了一块羊排和一些羊杂，边付钱边对电话另一头说：“下午来我这儿吃吧，我买了羊排，咱们可以一起吃。”

除了卖羊肉的，在卖羊杂汤的店铺里，老板告诉记者，冬至来喝羊杂汤的也比往日多了很多。“来店里的客人比平常多了很多，有的客人还没位子，需要和别的客人拼桌，有些没位子的就打包带走了。”忙碌的老板笑着说道。