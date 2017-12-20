2017-12-20 孙翔 石凤英 中国新闻网

藏毯销售现场（资料图）。 罗威伟 摄

记者19日从拉萨官方获悉，拉萨首次提出并主导制定的藏香国家标准通过中国国家标准化管理委员会初审，正式立项。

中国标准化研究院高新技术与信息标准化研究所副所长王志强介绍，藏香是藏文化的重要载体，需要以国家标准作为技术支撑保护其文化和品牌价值，规范市场秩序、提升藏香产品竞争力，拓展境外市场。

19日晚，拉萨市净土健康产业标准体系建设成果新闻发布会现场。 孙翔 摄

王志强介绍，西藏将实地调研、确定标准框架及主要技术内容。此后，将召开专家研讨会，委托检测机构对关键性技术指标进行验证，确保标准中定量技术指标标准、合理。

拉萨市副市长方桂林介绍拉萨市六大净土健康产业标准体系建设总体情况。近两年多，拉萨市完成藏鸡、藏香、天然饮用水、奶牛、藏毯、藜米等六大产业标准体系建设，建立健全从养殖选料、生产加工、包装运输、检验检测等方面全产业链的标准体系。

藏香包装现场(资料图)。 罗威伟 摄

方桂林介绍，六大净土健康产业标准体系共采用、编制各类标准635项；预计研究制定1个国家标准、2至3个地方标准、4至6个团体标准、10个企业标准等。

拉萨市质监局党组书记、局长次仁卓嘎表示，《藏香包装设计通则》《有机藜米种植技术规程》地方标准立项送审稿研制完成，通过专家初审。拉萨市已经选定12家重点标杆企业，布置贯标现场；奖励主导、参与制定标准企业10至30万元人民币。(完)