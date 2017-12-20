2017-12-20 甘孜新闻网

远古时候，贡嘎山还没有山，和塔公草原一般。

贡嘎志玛是一位美丽善良的木雅姑娘，她和一群牦牛相依为伴，住在这里。

志玛用牛毛编织袍子，袍子虽暖和，却乌黑乌黑的，一点也不好看。每到秋天，志玛就采集漂亮的树叶和桦树皮，编织裙子。

穿上五彩裙子的志玛漂亮极了，连山神杜吉罗珠也喜欢上了她。杜吉罗珠变成一只白羚牛来到了志玛的身边，志玛也喜欢上了这头白色的羚牛，用羚牛的白毛来编织袍子。

乌黑乌黑的牦牛群不高兴了，它们一起围攻白羚牛，想赶走它。这场血战持续了整整一个夜晚，好几只牦牛的肚皮被白羚羊挑破了，其他的牦牛吓得都远远的逃走了。

志玛用白羚牛毛编成了白袍。第二天，她兴高采烈的穿上白袍，来到草原上，却看到牦牛一个个惨死在草地上，羚牛也染成了血色。看着眼前的情景，善良的志玛难过的哭了。

杜吉罗珠看到志玛这样伤心，再也无脸留在她的身边，默默地离开了，远远地守望着他心爱的志玛。

也许是羚牛毛编的白袍具有神性，穿着白袍的志玛在恸哭中变高变大，最终化成巍峨的贡嘎主峰。志玛的泪水就变成了一条河，河水像牦牛的奶水一样乳白，所以这条河又被称作牛奶河。

牛奶河不是具体哪一条河，而是贡嘎雪山下那一条条纯净犹如牛奶的溪流，那是雪山冰川融化成的圣洁之水，是善良美丽的志玛给贡嘎山下万物生灵的滋养和馈赠。

来源：文/《甘孜史话》