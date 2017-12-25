2017-12-25 孙翔 何蓬磊 易雪萍 中国新闻网

西藏一级唐卡画师、西藏唐卡画院副院长贡觉杰介绍，西藏唐卡艺术博览会起办于2010年。 何蓬磊 摄

第七届西藏唐卡艺术博览会15日在拉萨开幕。会上展出136幅各画派唐卡，吸引众多唐卡爱好者前来观赏。

截至目前，西藏唐卡艺术博览会共授予4位“西藏唐卡艺术大师”、99位西藏等级唐卡画师。 何蓬磊 摄

本届唐卡艺术博览会由西藏自治区文化厅主办，西藏文化发展促进会、西藏唐卡画院等联合承办。博览会同期举办“西藏等级唐卡画师技艺大赛”，共有136位画师同场绘画，比拼、展示技艺。

西藏唐卡艺术博览会累计接待国内外观众80余万人次。 何蓬磊 摄

“西藏等级唐卡画师技艺大赛”共分参赛作品评分、限时白描和综合理论共三项考试，将评出本届西藏一级、二级、三级唐卡画师。16日下午，主办方将对外公示本届西藏等级唐卡画师名单。

第七届西藏唐卡艺术博览会15日在拉萨开幕。 何蓬磊 摄

第七届西藏唐卡艺术博览会吸引众多唐卡爱好者前来观赏。 何蓬磊 摄

西藏一级唐卡画师、西藏唐卡画院副院长贡觉杰介绍，西藏唐卡艺术博览会起办于2010年。截至目前，活动共授予4位“西藏唐卡艺术大师”、99位西藏等级唐卡画师；累计接待国内外观众80余万人次。

第七届西藏唐卡艺术博览会展出136幅各画派唐卡。 何蓬磊 摄

贡觉杰介绍，西藏官方曾出台文件，专门推动唐卡产业加快发展。他介绍，西藏唐卡艺术博览会此前累计销售唐卡400多幅，销售金额达7200多万元人民币。他认为，该博览会正在探索唐卡艺术产业化发展路径，加速文化资源转化。(完)