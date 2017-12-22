2017-12-22 索有为 中国新闻网

刘济荣家属获颁捐赠证书 索有为 摄

中新网广州12月21日电 (记者 索有为)由广州艺术博物院主办的《讴歌时代——刘济荣艺术回顾展》12月21日在广州艺术博物院展出。

刘济荣是当代岭南著名画家、美术教育家，广州美术学院教授。作为徐悲鸿与蒋兆和艺术思想构成的“徐蒋体系”的传人，他在教学和实践上特别提倡“四写”：速写、写生、摹写、默写，强调在扎实的造型能力基础上结合笔墨技巧的运用。他也将这一体系的教学理念和实践经验传授给一批又一批青年艺术家，在他的影响下，岭南画坛涌现出了众多优秀的人物画家。因而，他是新中国成立后成长起来的具有典型代表的艺术家，岭南画坛人物画的主将之一。

据介绍，刘济荣于2016年12月15日因病逝世。家属根据其生前意愿，将其遗作捐献给广州艺术博物院。2017年，广州艺术博物院接受其家属捐赠的刘济荣作品689件，包括素描、画稿、创作草图、创作及各个时期的代表作，这批作品的入藏，将成为未来进行刘济荣个案研究的重要资料。

本次展览分时代歌者、西部纵情、暮年抒怀三个专题三个展馆展出，以全面展示本次捐赠的作品，系统回顾刘济荣一生的艺术成就。

各界人士参观回顾展 索有为 摄

据了解，刘济荣1965年接受了文化部下达的为人民大会堂西藏厅作画的任务，从此与西部，与藏民结下了深厚的情缘。西部壮阔的自然风光、淳朴善良的藏民、自由欢快的生活、独特的民族服饰为刘济荣的艺术注入了浪漫、奔放的元素，创作了以藏区风光和藏民生活为题材的作品。

刘济荣画作《西藏女社员》 索有为 摄

刘济荣自号“牧牛人”，到了暮年以大写意笔法创作了大量牦牛、水牛题材的作品，本次展出了他颇有特色的多幅“水牛赞·百牛图”系列画。

本次展览将展至2018年3月18日结束。(完)