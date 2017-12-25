2017-12-25 赵朗 曾嘉 中国新闻网

王国恩在抢救病人 王国恩供图

中新网拉萨12月16日电(赵朗 曾嘉 )世界屋脊的屋脊阿里地区是西藏最西部的地方，靠近边境，平均海拔4500米以上，含氧量只有内地的50%，年均气温不到10摄氏度，夏天时节仍像过冬。这是第三批“组团式”援藏医疗人才首席专家王国恩工作的地方，他所服务的阿里地区人民医院是当地最好的医院。

在升级为二级甲等医院后，阿里地区人民医院结束了国内最后一个未评级的地级医院的历史，也再度翻开了西藏高海拔偏远地区医疗水平提升的崭新一页，正朝着中共十九大报告提到的“要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。”方向，不断在努力。

患者病情稳定后，王国恩嘱咐医护人员要密切观察患者病情。 王国恩供图

2015年8月，中央开展医疗人才“组团式”援藏工作。王国恩是陕西省西安交通大学第二附属医院的医生，入藏已经快5个月了。

入藏不久，王国恩了解到，阿里地区普遍的发病情况，如心血管疾病高发，高原性肺水肿、高血压危重症多见等。虽然该医院完成了升级，但科室、医护人员配备仍存在很大缺口。

自今年7月入藏后，王国恩担任了两个科室业务主任及ICU筹建负责人，帮带了7名当地医护人员。这位陕西援藏医疗队伍中年龄最大的医生，跨科承担了最多的任务，也是帮带徒弟最多的医疗专家。家人一直担心55岁的他身处高原身体吃不消。

来院不到半个月，王国恩与阿里地区人民医院一起努力完成了急诊科建设。目前急诊科已能够承担24小时接收门诊患者、急诊抢救、急诊留观患者病床管理治疗、全院包括小儿患者输液、阿里地区120急救接送病人等六项功能。

王国恩说，现在阿里地区人民医院临床接诊、危重患者抢救成功率有了明显改进，最多的一个月接诊患者超1200例，留观患者200余人，收入院100余人次。这是阿里地区人民医院未受援前所无法比拟的。

今年9月，阿里地区人民医院接诊了一位病患，当天凌晨6点32分，护士准备抽血化验时病患突发倒地。根据胸痛胸闷症状，初步判断系急性心肌梗死、心源性猝死。

当时该院急诊科初步运行，ICU还在筹备，人才、设备、药物严重缺乏。在很多人看来，救回患者的可能性不大。而他认为，与“死神”较量，未必会输。

王国恩与他的徒弟们。 王国恩供图

艰难的救治中，医生和护士轮流徒手按压心脏复苏，一个小时过去了，患者心跳、呼吸、血压终于渐渐恢复。虽然极度不稳定，但这让在场的医护人员们很高兴。

然而始料不及，数分钟后，患者心跳、呼吸再次停止。直到上午10点，6名医护人员将患者从“死神”手上抢回来。

他说：“当时抢救成功率不到1%，其实大多数人都认为救不回来了，可我们必须努力。”

阿里地区人民医院的医疗水平仍不及内地发达地区的县级医院，但受援期间，完成了1400克新生儿的抢救、第一例开颅手术、第一例髋关节置换手术，一次次刷新了西藏高海拔地区的医疗纪录。王国恩表示，即便医院改革创新困难重重，医院仍在快速进步，期待看到它能赶上内地平级医院的水平。(完)