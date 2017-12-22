2017-12-22 陈明明 衢州日报社

11月的西藏那曲冰天雪地，然而在浙江衢州，正是气温宜人、硕果累累的时节。

11月，对于衢州援藏干部俞继业来说，也是收获满满：促成那曲审计局和衢州审计局结对，一手建成的那曲审计局食堂投入使用，资助了家庭困难的藏族小学生……

作为那曲地区审计局副局长，俞继业援藏一年半来，在推进智力援藏、项目援藏和对口支援上做了许多卓有成效的工作。“在接下来的一年半中，我将进一步拓展援藏形式，丰富援藏内涵，提高援藏成效。”在海拔4500米、含氧量只有内地58%的高原，俞继业接受采访时说。

共建五大机制 促成审计结亲

11月10日，常山县审计局到民政局进行经济责任审计和水库移民后期扶持资金专项审计调查，随行的还有7位藏族同行，他们是那曲地区下属7个县的新任审计局局长。

通过现场教学讲解，这7位审计局长实地感受了衢州完善正规的审计流程。

接下来，在衢州其他县(市、区)，那曲的这7位审计局长都在当地审计局进行培训。

培训期间，常山县审计局还与那曲地区聂荣县审计局签订了全国首个县局对口援藏友好协议。签订协议后，聂荣县审计局局长索朗旺姆说：“我们会抓住这次机会，以后主动加强与常山县审计局的沟通交流，也会选派一些业务骨干到常山县审计局实地跟班学习，或者进行实地交流。”

聂荣县与常山县审计局签订对口支援友好合作协议

这次那曲地区新任审计局长来衢培训由俞继业促成，培训期间，俞继业成了最忙碌的人，一直在联系、协调、沟通。

去年7月援藏，俞继业从衢州市食安办专职副主任任上，来到那曲地区担任审计局副局长。由于，两地经济水平的差异，那曲地区审计力量薄弱，审计机构不健全，审计任务很重、压力很大。

“通过结对，那曲地区审计局把衢州的这套审计流程复制回去就可以用了，也是利用衢州先进的审计理念，对那曲地区进行精准帮扶，从长远改变、提高那曲地区的审计水平。”曾在经济岗位上任职的俞继业有着自己的工作思路。

不仅于此，援藏以来，俞继业协调促成了衢州审计局与那曲审计局签订了西藏自治区审计系统首份对口支援友好合作协议，双方通过共建五大机制(定期沟通交流机制、干部培训提升机制、审计质量提升机制、信息资源共享机制、组织领导保障机制)，共促审计能力和水平的提升。这一做法得到了西藏自治区审计厅主要领导的批示肯定，要求转各地市审计局学习借鉴。

建设职工食堂 办好民生实事

去年7月，到那曲审计局报到的第一天，局主要领导给俞继业介绍情况的时候，说到局里没有自己的食堂，干部一日三餐只能自行在外解决，造成生活上很大的不便。

建食堂是广大职工的一大心愿，但资金来源一直难以解决。

为此，俞继业深入进行调研，咨询相关政策，到地直其他部门实地考察学习，并主动向衢州市委、市政府和派出单位领导汇报，积极争取支持，开始认真谋划落实审计局职工食堂项目。

职工食堂项目预算为170万元，俞继业努力争取市领导和派出单位的重视支持，多方协调资金来源和捐赠渠道。经他联系协调，争取到衢州市市场监管局捐赠建设资金150万元，其中当年到位80万元，大大加快了项目建设进度。

职工食堂建设期间，俞继业一直亲力亲为。严格履行项目建设程序，认真落实工程建设招投标的相关规定，切实做到依法依规、公平公正、程序到位。同时，加强对工程建设的管理监督，督促施工企业认真落实安全生产、质量管理、民工工资支付等有关规定，确保职工食堂项目保质保量完成。

经过一年多的努力，今年10月底，职工食堂建成交付使用。俞继业一去，就为那曲地区审计局办成一件民生实事。

为此，今年11月2日，那曲地区审计局给衢州市市场监管局发来感谢信，写道：“我局干部职工盼望已久的审计局机关食堂建成使用，解决了干部职工的日常健康就餐问题，改善了我局生活后勤设施条件，获得了全体干部职工的广泛赞誉。”

资助困难学生 推进精准扶贫

11月3日，俞继业把2000元钱交到了那曲地区班戈县的斯秋手中，以资助他女儿白玛卓玛上学。斯秋向俞继业敬献哈达，以示感谢。

斯秋的妻子曾在那曲地区审计局打过一阵短工，俞继业得知她身体不好，开支比较大，家里两个孩子都在上学，生活比较困难。

白玛卓玛今年8岁，在上小学。于是，俞继业决定资助她白玛卓玛上学，一年2000元钱，解决她上学的生活费用。

与藏族小姑娘白玛卓玛结对捐资助学

“援藏是我人生中非常难忘的一段经历，从适应到熟悉再到融入，我已和西藏分不开了。”虽然援藏时间才过半，俞继业已和那曲结下了深厚的感情，以个人的名义助学就是他的一个行动。

对于白玛卓玛，俞继业的想法是一直资助下去，直到她上大学。

同时，俞继业牢记援藏干部的使命，扎实推进精准扶贫工作。在

这样的帮助，让藏族同胞深受感动，一句句真诚的“扎西德勒”、一条条洁白的哈达，对俞继业来说是最大的收获。

“我做了一些力所能及的事，得到他们发自内心的感谢，让我深刻体会到了援藏的意义。”俞继业说。

那曲地区审计局党委书记索朗央金代表局党组给予了俞继业高度评价，她说：“在一年半的时间里，俞继业同志始终牢记和践行“援藏一任，造福一方”的神圣使命，以更加坚定的举措、更加优良的作风，倾情、倾力、倾智，为那曲地区审计事业的发展做出了贡献，树立了我们党员干部身边的学习榜样。”

地域广袤那曲，俞继业深入比如县香曲乡仲耐村和比如镇夏乃村走访慰问，与驻村工作队和当地农户座谈交流，共商落实扶贫政策措施；与索县亚拉镇强雄村2户共16人结成帮扶对子，积极筹措帮扶资金，为贫困户送上慰问金。