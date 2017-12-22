2017-12-22 邹立杨 鲁星 曾佐然 中新网四川

21日，记者从泸县县委宣传部获悉，泸县奇峰镇畜牧兽医站站长、挂职乡城县农牧和科技局副局长华波，一名普通的泸州援藏干部，凭着丰富的专业知识和扎实的实践技能，辛勤耕耘在藏区高原，默默无闻奉献在畜牧兽医一线，被甘孜州评为援藏工作先进个人。

“我知道，牦牛炭疽病是一种传染性极强的疫病，人感染后不及时救助就会有生命危险。但我别无选择，职责所在！”回忆起这段日子，华波这样回答。

2016年10月6日，正值国庆假期，洞松乡有2头牦牛突然发病死亡。接到报告后，华波放弃休假，赶往洞松调查确认，发现疑似牦牛炭疽病疫情。

“但乡城，乃至甘孜全州并没有炭疽病检测试剂，不能确定疫病病原。”华波立即同泸州各区县及周边市县动物疫病防控中心联系，几经辗转，最后在自贡联系到检测试剂。最终在10月8日及时准确作出初步诊断，为后续疫情处置工作争取了宝贵时间。

疫情发生后，华波一直冲刺在疫病处置第一线，近一个月都没下火线。每天亲自带领工作人员参与疫点内易感动物扑杀和无害化处理、受威胁区内易感动物的紧急免疫接种、疫区内及受威胁区环境消毒以及临时检查站监督检查等高危工作。

作为一线人员，华波亲自陪同省州专家组调查取证，直到10月31日疫情得到控制，疫区解除封锁后，才返回援藏工作队驻地。在疫病防控工作前线指挥部，时任甘孜州农牧局局长松呷要求他摘下口罩，让在场的省、州领导们都看一看，这位可爱的泸州援藏干部。鉴于华波的突出表现，在全县疫情处置总结会上县委、县政府将他表彰为先进个人。

“落后的生产方式和农牧民陈旧的畜牧知识严重制约乡城畜牧业的发展，牲畜疫病时有发生。”华波调研发现。

针对全县农牧业产业发展现状及农牧民的需求，华波利用全县农技培训会、坝坝会等机会，走村串户，对农技员、农牧民群众进行疫病防控、常见病治疗等培训指导，并适时现场教学。针对牦牛常见疫病防治，华波开展讲座30余次，培训了农技员87名，农牧民群众1250多名。针对藏香猪猪群结构不合理，华波重点开展后备种猪选育、仔猪小挑花阉割技术理论和实践培训。

华波精湛的专业技术和丰富实践经验甚至传到了邻县，4月，理塘县农牧科技局专程邀请华波到理塘县德巫乡藏香猪养殖基地，为当地农技员和村民开展了藏香猪猪群结构优化与饲养管理技术现场培训。

华波除了推广专业技术，也把目光聚焦在乡城畜牧产业优化和发展上。

2016年9月初刚到乡城时，华波冒着山体滑坡危险，踏着泥泞山路，克服高寒高海拔到热打乡指导实施牦牛种公牛异地换种工作。

2016年11月，乡城部分贫困村建好羊圈后，从理塘引进藏系绵羊助力贫困村脱贫。为确保绵羊饲养管理、疫病防控到位，华波亲自到洞松乡克斗村、沙贡乡仲古村指导藏系绵羊圈舍的设计，实地指导圈舍修建，讲授饲养管理技术、精心制定免疫计划，手把手向农牧民传授操作技术。

洞松乡克斗村村民洛绒青批和真爱丁真饲养的绵羊发生不明原因的瘙痒，掉毛，消瘦的症状，华波上门诊断，并联系县局动物门诊部提供药品，羊群得到及时的治疗康复。洛绒青批和真爱丁真等牧民们竖起了大拇指，连声称赞“泸州的医生，扎西得勒！”

白依乡青打村藏猪保种基地建设，是乡城县为保护藏猪纯种血脉而规划的一个援藏项目，该项目建设地点距白依乡15公里，距县城81.3公里，中途还要翻越海拔4000多米的海拔的马鞍山垭口，开车需要2.5小时。

在对口援建项目规划确定后，为推进该项目，华波克服路途遥远与艰险，多次到现场实地勘察选址，进行项目规划，11月顺利开工建设，2018年建成投入使用，建成后将采取“科研院所+公司+基地+农户”的“科技引路、借猪还猪”模式，至少带动200户贫困户发展，1000人脱贫，每户保底增收在10000元以上，将大幅提高养猪群众收入。

“虽然这对公司来说只是一笔小数目，但对当地藏胞来说，无疑是收到了一大笔“年终奖”，家里又能添置几件新衣、几件新家具。”华波露出了欣慰的笑容。在工作之余，华波也积极主动推广乡城农特产品，增强乡城优质土特产的影响力，帮助藏区群众脱贫增收。

2017年春节前夕，乡城县已经大雪封山，身在泸州家中的华波，获悉泸州某公司打算购买年货，就积极主动向企业推荐热打乡牦牛、白依乡藏香猪及青德镇凤眼菩提等乡城农特产品，并冒着零下10℃左右的严寒，重返乡城，亲自深入热打、白依挑选牦牛和藏香猪，宰杀冷冻装箱。最终，泸州某公司购买了30余万元的牦牛肉、藏香猪及凤眼菩提等乡城农特产品。

“发挥好自身的桥梁纽带作用，积极促成援受双方交流合作，这是我的职责所在。”华波这样认识自己，也坚持这样做。

2016年12月28日，华波协调组织乡城县政企代表到泸州参加农博会，推广乡城旅游及农特产品，组织政企代表们到泸县实地考察生猪寄养模式以及农村电商发展等工作。

5月，华波带领乡城县2名农牧专业技术人员到泸县农林局学习农产品安全检测和动物疫病实验室检测技术。青德镇布机村400亩苹果基地是青德镇重要的产业扶贫项目，华波也多次前往调研指导。在深知林果并非自身专长的情况下，特意联系泸州农林部门、特色农业公司相关专家到乡城指导，提出合理有效建议。