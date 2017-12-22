2017-12-22 勾丽蓉 四川新闻网宜宾频道综合

此批援藏医生在新龙县人民医院合影。（图片由杜伦提供。）

新龙县位于四川省甘孜藏族自治州，距离宜宾450多公里，对口援藏拉近了他们之间的距离，高原牧民成了宜宾“门巴”心中牵挂的人。5年来，宜宾市第一人民医院的一批批援藏医生赶赴这里，为藏族群众们带去了先进的医疗技术，守护着藏族群众们的健康。

近日，记者见到了刚从新龙县援藏回来的6名医生，听他们讲述了难以割舍的援藏情怀。

今年37岁的黄智勇是宜宾市第一人民医院的一名优秀外科医生，今年2月，他报名参加了援藏。虽然在去之前做了充分地准备，但到达后看见的情形令他终生难忘。

“新龙县人民医院所在的位置是一个镇，街上道路很窄，三面环山，山是光秃秃的，风沙比较大。”黄智勇说，与他一起去的还有其他5名同事，经过两天的车程，他们终于到达了目的地。因经济欠发达，交通不便，当地医疗条件差，医疗设备奇缺，专业医护人员急缺。

令人印象深刻的紧急救援

为了帮扶藏区群众改善医疗条件，每次宜宾市第一人民医院都会根据援助医院的意见，派出当地急需的医生，此次也不例外。

这6位援藏医生分别来自内科、外科、儿科、妇产科、超声科以及麻醉科，援藏医生杜伦坦言，他们这支援藏医疗队可谓麻雀虽小五脏俱全，他们的专业几乎可以医治所有的患者。

3月3日晚上9点39分，新龙县人民医院妇产科来了一名孕妇，此孕妇大出血，到达医院时已出现了瞳孔放大的症状，作为内科医生的杜伦立即给孕妇进行心肺复苏，进行全力抢救。孕妇身体大出血需要输血，但当地却没有血站，再加之缺乏药品，经过6个多小时的抢救，最终还是未能挽回这位孕妇的生命。

“如果此事发生在宜宾，我相信一定能挽回她的生命。”提起此时，杜伦说他感到有些遗憾。

一同随行的妇产科医生张宏坦言，在藏区受传统思想的影响，不少孕妇自己在家生孩子，生孩子前也不做任何产检，万一遇到胎盘前置或者胎位不正等异常情况，孕妇很可能就会面临死亡。新龙县距离康定有近8个小时的车程，产妇难产及时转院，这么远的路途让产妇难以承受。

李敏医生与患儿合影。（图片由宜宾市第一人民医院提供。）

为宣传科学喂养 她策划拍摄微电影

在这支援藏医疗队里，李敏是唯一一名女医生。“我想去藏区！我想为藏区的病人看病！”一提起去援藏的经历，李敏说自己来自农村，她更能理解偏远山区的老百姓看病难。作为一名儿科医生，在藏区看见儿童因喂养不当而出现深度贫血或者营养不良时，她心痛不已。

在藏区，糌粑是一种最普通的食物，但其主要成分为青稞糯米，过多饮食会给消化系统带来负担，不少藏区牧民用糌粑喂养几个月大的婴儿，导致婴儿肠胃消化不良，长期食用，造成不少婴儿营养不良。

为了让广大居民知晓科学喂养以及儿童保健等知识，李敏和当地电视台合作，精心策划并拍摄了一部微电影，它通过一个故事宣传科学喂养，以让更多的妈妈了解科学喂养知识。临走时她还特意叮嘱新龙县人民医院的负责人，一定要将这部微电影翻译成藏语，从而让藏区牧民们能听得懂，看得明白。

医院里 他是唯一一名超声科医生

科学的诊断，是医生了解病情的重要依据。作为一名超声科医生，援藏医生刘备超时刻都不敢松懈。受当地饮食习惯影响，当地居民患胃炎、泌尿性尿结石、肝硬化的较多，这些病都需要超声科出具准确、全面的影像报告，这直接关乎病情的诊治。

由于新龙县人民医院未设立超声科，刘备超经常组织该院的医生进行培训，在进入藏区前，他自费购买了《超声诊断学》的学籍送给这里的医生。

如果再给您一次机会，您还愿意去援藏吗？“我愿意！”刘备超说，藏区医疗卫生条件差，藏区牧民需要医生，他希望有更多的专业医生能来到藏区提升当地的医疗水平。

对于援藏麻醉师郭雄而言，除了正常的上班时间以外，他几乎都是二十四小时开机，当地外科发展不好，该院无专职的麻醉医师，所有的麻醉手术都需要他亲力亲为。

授人以鱼，不如授人以渔。为了帮助新龙县人民医院在麻醉领域培养人才，郭雄还培养了一名麻醉医师，为医院培养专业医师，同时郭雄还进行学术讲座，给该院医生传输先进的医学理念和知识。

郭雄说，8月他们结束援藏回到宜宾后，他们还经常打电话与该院的医生进行交流，遇到专业的技术问题，他与其他同事都会耐心地一一解答。通过对新龙县人民医院的支援，也让他深深感受到藏区人民看病的艰难与援藏任务的任重道远。

一封来自远方的感谢信

2017年3月，一封来自新龙县人民医院的感谢信被送到了宜宾市第一人民医院，感谢宜宾市第一人民医院多年来对该院的支持和帮助，感谢对藏区患者的关心和帮扶，感谢之情溢于言表。

据宜宾市第一人民医院院长谢明均介绍，藏区卫生医疗条件差、居民看病距离远，为守护藏区居民健康，带去党的关怀，解决老百姓实际的问题，一直以来他们都非常重视援藏工作，选派藏区急需的医生支援藏区。

从2013年起，先后共派出34名医德好、技术高的骨干医生前往新龙县进行援藏。在对援藏医生下达工作任务和工作要求的同时，也做好他们坚强的后盾，从经济上和政策上进行帮扶解决医生们的后顾之忧，让他们安心支援藏区。

援藏医疗队也多次得到藏区和社会各界的认可，援藏工作做得好，这与医院的文化密不可分。先进的文化基础和氛围，使得援藏医疗团队能不计个人得失，出色地完成医院交予的任务，彰显了公立医院的社会责任，赢得了患者的信赖和支持。