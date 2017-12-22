2017-12-22 中国新闻网

“环渤海区域游客援藏签约仪式暨‘冬游西藏醉美318’推介会”18日在北京举办。中国国家旅游局副局长魏洪涛在致辞中指出，2018至2020年对口援藏省(市)将为西藏输送游客2000万人次。

魏洪涛说，全国旅游援藏工作会议9月在西藏召开，为新时期援藏旅游工作指明了新方向、带来了新机遇。国家旅游局高度重视对口援藏工作，提出未来3年，对口援藏省(市)游客援藏总量将达到2000万人次。12日在广东珠海举办的启动签约仪式，正式拉开了游客援藏的序幕，这种全新的援藏方式，将进一步加快西藏建设重要的世界旅游目的地的步伐。国家旅游局将按照全国旅游援藏工作会议的部署，落实援藏各项工作，助力西藏拓展旅游市场，推动客源互送，促进西藏旅游业的健康快速发展。

北京市人民政府副秘书长徐志军在此间表示，拉萨市旅游在过去几年里取得了令人瞩目的成绩，已经成为最受北京市民喜爱的旅游目的地之一。此次活动的举办，将让更多北京市民了解西藏、了解拉萨，吸引更多北京游客到西藏旅游。

会上，北京市旅游发展委员会与西藏自治区旅游发展委员会共同签订《2018北京游客援藏协议》。

近日，拉萨市先后在北京、上海、南京、广州、成都五个城市，召开“冬游西藏醉美318”推介会。拉萨市旅发委结合自身地理位置、旅游资源打造了一系列冬季旅游品牌，其中包括冬季暖阳、人文民俗、雪山温泉、越冬候鸟等冬季特色旅游产品。

西藏自治区政府副主席多吉次珠称，西藏旅游业迎来了难得的发展机遇，进入了发展的春天。