2017-12-22 万慧 西藏日报

西藏自治区昌都市，是福建省对口援助地区，这个素有“藏东明珠”之称的康巴腹地天高云淡，山野苍茫。

去年7月12日，来自福建省第八批援藏工作队的26名专业技术人员来到这里，投入到昌都市住建、环保、水利、交通运输、教育等各个领域。

“来昌都干什么？”是摆在技术援藏人员面前的首要课题。要想充分利用自己的一技之长为昌都多作贡献，就要深入认识昌都、了解昌都。

在经历了心理生理、高原环境、工作环境等系列适应过程后，技术援藏人员以“艰苦不怕吃苦，缺氧不缺精神”的胸怀，积极奔走在各县（区）、乡村，实地了解情况，分析制约发展的因素，并倾听广大干部群众特别是农牧民的需求和建议，尽快摸清实情、理清思路。

思路理清了，工作就明晰了，技术援藏人员开始倾情投入，大干特干。

担任市环境保护局监测站站长的林建国，结合昌都环境监测实际情况，编制《2017—2020年昌都市环境保护局环境监测监察能力建设方案》；

市藏医院儿科医生王程毅，自费购买10套儿童雾化设备，规范儿科雾化消毒流程，自费购买婴幼儿特种奶粉，保证危重患儿抢救时的营养供给，自费购买一批儿科专业教材，引导当地医生学习儿科基础理论，不放弃每一个危重儿，一年来成功抢救了高危患儿40余例；

市藏医院儿科医生陈慧，协助藏医院从无到有创建儿科，不仅认真尽责地对待病人，而且热情地传授当地医生医学知识，为边远贫困农牧民义诊，还进村入户与贫困户结对认亲交朋友；

担任市交通运输局公路养管办主任的林明臻，积极组织开展项目建设综合检查12次，对加强工程质量安全管理、文明施工和加快进度等提出60余条意见要求；

市藏医院医生陈玲思等人协助藏医院建设的妇产科病房，于今年5月底正式成立；

市住建局专业技术人员刘艽明，协助建立了西藏第一座具备42项检测能力的水质检测中心，保障藏东人民饮水安全；

市水利局专业技术人员黄航，走遍昌都市11个县（区），积极配合农村水利水保科开展项目建设检查工作；

……

“一年多来，援藏成果看得见、摸得着，但援藏时间并不会太长，我们能留下来的又是什么？”技术援藏人员认真思索着。

他们清楚认识到：技术援藏不单单是帮助解决一些技术上的难题，把技术留在昌都、培养一批带不走的技术人才才是长久之计。

市藏医院医生李建华等人用“传、帮、带、教”的方式，通过开设医疗服务“第二课堂”、每周举办学术讲座、病例点评等方式面对面指导医护人员；

洛隆县电视台副台长蔡再荣，积极开展电视新闻作业流程、拍摄流程、编辑流程、写作流程和编审规范等培训，帮助洛隆县采编人员更好地开展采编工作；

左贡县教育局副局长刘斯，积极研究制订左贡县教育专业人才培训方案，带队完成第一批左贡县骨干教师与管理人员到厦门的交流培训工作，把厦门先进的教育理念引进左贡。“‘授人以鱼’，更要‘授人以渔’，在技术援藏工作中，我心甘情愿做个为大家提供一点点支撑的‘拐棍’，‘丢掉我，大家走起来，跑起来’是我最期盼的价值体现。”刘斯这样说。

伴着雪山圣湖，紧跟日月风霜，在一年多的援昌过程中，福建省第八批技术援藏人员怀着赤诚之心，在藏东大地上架起了一座闽昌两地交往交流交融的桥梁。

担任市第一儿童福利院副院长的李聪志，为帮助该院673名儿童改善生活、教育及医疗条件，积极联系省内爱心企业、人士，共计募捐钱物140余万元；

八宿县住建局专业技术人员黄逸仙，以福州海峡两岸经贸交易会、中国福建海峡项目成果交易会等为平台，积极招商引资，促成4家企业落地八宿；

左贡县教育局专业技术人员林黎星，积极协调厦门市集美职业技术学校，帮扶左贡县中心小学4万元，用于添购音频教学设备；

边坝县交通运输局专业技术人员刘秋松，积极争取派出单位漳州市交通运输局支持，于2017年援助50万元公路养护资金，缓解了边坝公路养护资金压力；

八宿县旅游局专业技术人员陈锋，积极向福州市委组织部申请，促成3名八宿县旅游干部赴福州市旅游局挂职锻炼。

……

“一次援藏行，一生援藏情”。对于福建省第八批技术援藏人员来说，昌都成为他们的第二故乡。作为技术援藏人员，他们带来了福建人民对昌都百姓的深情厚谊。相信在一批批一代代的援昌干部和人才的帮助下，昌都终会建成人人向往的“香巴拉”。