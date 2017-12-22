2017-12-22 食品药品监督局网站

一是结对支援凝聚系统合力。针对江苏面临的受援单位多、地域范围广、分布面积大、受援单位情况差异明显等特点，江苏13个市局、3个县局和省食品药品监督检验研究院以及省医疗器械检验所等18个单位，与新疆、西藏、青海藏区食品药品监管部门建立了21个结对关系，既分解了任务、明晰了责任，又提高了支援的针对性。全年工作中，省局、省直单位、各市局及其他结对县局相继开展多形式、多途径的支援帮扶工作，形成了援藏援疆工作全系统“一盘棋”，凝聚援助合力，提升服务效力的良好局面。

二是机制创新凸显江苏特色。进一步健全完善“五个一”的援藏援疆工作机制。建立会商机制，每年双方局领导互访一次，密切联系；建立协作机制，每年签订一次合作协议，以书面形式明确对口援助工作重点、内容，便于检查和落实；建立培训机制，每年安排一批业务骨干到受援地区传授监管作法和经验，邀请一批受援地区业务人员到江苏进行各类培训；建立监管信息和科研成果共享机制，开通“服务热线”，随时为受援地区建设各类提供技术咨询和服务；建立项目扶持机制，为受援地区的食品药品监管能力建设项目提供力所能及的技术支持和物质帮助。

三是定期交流确保有效沟通。近年来，江苏省食品药品监管系统每年都组织干部职工到受援地区学习考察，不仅交流食品药品监管工作情况，还深入到一线看望慰问受援地区驻村、驻点干部职工；不仅摸清了受援地区的实际需求，列出轻重缓急，明确援助重点，实现了精准对接，而且切身体会到受援地区干部职工的坚守和不易，学习了他们特别能吃苦、特别能战斗的意志品质。组织赴青海海南州局考察、调研，进一步了解对口支援工作进展情况，商讨对口支援工作的有关措施。主动接待西藏、青海等局工作人员来江苏考察交流，向他们介绍江苏在食品药品监管特别是在市场流通、餐饮服务、保健食品化妆品监管和检验检测方面的做法和经验，为切实协调解决相关难题畅通了沟通交流渠道。

四是增强帮扶精准度和持续度。加强人才学习培训。今年以来，先后邀请西藏拉萨市局、新疆犁州局及克州局、青海海南州局处级干部参加江苏省食药监系统组织的处级、副处级干部培训班。全省各市局也相继开展援藏援疆方面的培训工作，市级层面开展培训班11次，培训人数约495人次。同时，加强专业能力支持，建立监管信息和科研成果共享机制，为受援地区强化打假治劣、开展检验检测等提供信息和科技支持。加强资金物资帮助，2017年江苏省局本级拨付援藏援疆资金共198万元；全省各市局共援助项目16个，援助金额约100.3万元，援助物资达到86万元。加强产业服务帮扶，努力引导有实力的江苏食品药品企业参与西藏受援地区中药材种植、民族医药、保健食品的合作开发，鼓励与受援地区进行产业对接。