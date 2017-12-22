2017-12-22 赵婷婷 北青网-北京青年报

“环渤海区域游客援藏签约仪式暨‘冬游西藏 醉美318’推介会”18日在京举行。活动着重推介了拉萨冬游品牌及拉北环线旅游线路。国家旅游局副局长魏洪涛在会上透露，未来3年，对口援藏省（市）游客援藏总量将达到2000万人次。

魏洪涛表示，国家旅游局高度重视对口援藏工作，提出2018至2020年对口援藏省市将为西藏输送游客2000万人次的目标。12日在广东珠海举办的启动签约仪式，正式拉开了游客援藏的序幕，这种全新的援藏方式，将进一步加快西藏建设重要的世界旅游目的地的步伐。

活动现场，北京市旅游发展委员会与西藏自治区旅游发展委员会共同签订了《2018北京游客援藏协议》，市旅游委相关负责人表示，拉萨市已经成为最受北京市民喜爱的旅游目的地之一，此次签订游客援藏协议，将让更多北京市民了解西藏、了解拉萨，吸引更多北京游客到西藏旅游。

据拉萨市旅发委相关负责人介绍，冬游拉萨可以错开夏季的人流高峰期，不用愁门票，不用恼住宿。冬日的拉萨宁静、暖和，不同于以往的任何时节，别有一番韵味。目前，在“冬游西藏”的大品牌之下，拉萨市旅发委也结合自身地理位置、旅游资源打造了一系列冬季旅游品牌，冬季暖阳、人文民俗、雪山温泉、越冬候鸟等冬季特色旅游产品都已逐步成型。不管是针对游客还是拉萨本地市民，这些都是周末节日休闲、游玩的选择之一。

此次向北京市民重点推介的拉北环线是一条全新组合的旅游线路。简单来说就是一条环绕拉萨的黄金景观线路，包括了拉萨市所属的全部区县。因为线路主要分布在拉萨以北的地区，所以被称为拉北环线。拉北环线上聚集了丰富的旅游资源，藏香、藏纸、雪山、湖泊、寺院、宫殿……可以说是集人文与自然于一线。

4条支线分别是指西北段东端从当雄通往纳木措的一条支线，东北段有旁多沿热振藏布通向热振寺、直贡藏布至墨竹工卡尼玛江热沿雪绒藏布至直贡梯寺的两条支线，以及东南段从墨竹工卡沿墨竹曲、318国道向东至米拉山口的一条支线。两条副线是指主环线内部，从拉萨到羊八井和林周，各有一条副线。

据介绍，拉北环线包含一条主线、4条支线和两条副线。其中，主线的走向是从拉萨出发沿拉萨河而下，至曲水进入雅鲁藏布江谷地，逆江而上到达尼木玛曲河口，再沿此河经尼木、麻江至河源附近，翻越雪古拉山口，进入西南-东北走向的羊八井到当雄宽谷盆地。随后，至当雄宁中折向东南，沿乌鲁龙曲（当曲）而下，至林周旁多沿直贡藏布而下，直至墨竹工卡尼玛江热向西南折转。继续顺拉萨河而下，经墨竹工卡、达孜返回拉萨。