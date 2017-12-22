2017-12-22 郭世钦 王凤姣 红网

12月17日，西藏自治区山南市召开总结表彰会，表达山南36万各族群众对为推动山南藏医药事业发展、改善保障民生作出积极贡献的湖南省第一批组团式医疗援藏人才的诚挚谢意，表彰在一年半时间里扎实工作、成绩突出的优秀援藏医疗人才。市委常委、副市长、湖南省援藏前线指挥部党委书记、总领队廖良辉出席并讲话，副市长牟永文主持，市委组织部、市卫计委、藏医院相关领导、湖南省援藏工作队有关同志、全体医疗援藏人才参加会议。

开展医疗人才组团式援藏工作，是以习近平同志为核心的党中央对西藏工作的特殊关怀。湖南省始终坚持讲政治、顾大局，站在战略和全局的高度，坚决贯彻落实中央对口支援西藏各项决策部署，把对口支援作为一项重大的政治任务和义不容辞的政治责任，从政策、人力、财力、技术等方面，不断加大对口支援力度，极大地促进了山南经济社会发展。

藏医院副院长、湖南省第八批援藏工作队医疗组副组长伍世葵简要汇报了组团式医疗援藏工作情况，援藏医生代表王凤姣作了《一次援藏行 终生山南情》的交流发言，市卫计委党组书记孙红章宣读了表彰决定，与会领导为获奖人员代表颁奖。

廖良辉代表市委市政府和湖南省援藏工作队充分肯定了第一批组团式医疗援藏人才为山南医疗卫生事业发展做出的重大贡献，特别是帮助山南市藏医医院成功创建三级甲等医院，成为西藏第二家、全国第三家三级甲等藏医院和山南市第一家三级甲等医院。

廖良辉要求，湖南省组团式医疗援藏人才要不折不扣落实好习近平总书记“治边稳藏”重要战略思想，站在维护祖国统一和加强民族团结的高度，坚定不移地把湖南省各级各部门的大力支持转化为工作的强大动力，始终把做好医疗人才组团式援藏工作，作为促进民族团结、民族融合的重大政治任务，作为一项民生工程、民心工程、德政工程，切实把工作抓紧抓好、抓实抓牢、抓出成效。

廖良辉希望大家永远把自己当成“山南藏医人”，永远把山南当成自己的“第二故乡”，在返回原工作单位后，继续关心、支持山南藏医药事业发展，多“回家”指导山南医疗卫生各项工作；希望大家在今后的工作中继续发扬“缺氧不缺精神、艰苦不怕苦”的援藏精神和“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能战斗、特别能团结、特别能奉献”的“老西藏精神”。

最后，廖良辉诚挚祝福大家返湘顺利、一路平安，在今后的工作中有更好的平台、更大的作为。