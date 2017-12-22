2017-12-22 唐莉 叶强平 宋高洋 中国网

从“不信任”到送上感谢的锦旗……12月21日，来自金堂县的援藏医生、理塘县人民医院骨伤科主任谢光文回顾打造骨伤科并见到成效时感到十分欣慰。

2017年11月23日15时，理塘县人民医院外突然有人大声呼救，一位年轻的藏族姑娘痛苦地躺在平车上，经过查体及DR片诊断所来病人为右胫腓骨中段粉碎性骨折，医生告知患者家属需要进行手术治疗，患者家属立即要求转院，医生耐心告知家属，转院途中可能会造成二次伤害，也会带来经济负担和生活的诸多不便，目前理塘县医院已经由成都市金堂县援建开设了骨伤科，现在在本地可以处理。

但是患者家属仍然不放心，20分钟后，一位患者的亲戚走进办公室说：“医生，我孩子的手骑马摔断了就是你们给治好的，卡卓、卡卓，我们就不转院了，就在这里手术，相信你们”。原来患者家属通过这位亲戚了解到在理塘县骨伤科成功治疗骨折的情况后，相信了这里。

有了患者的信任，医生们对工作更加认真负责，于12月1日由骨伤科主任谢光文成功为患者实施手术治疗（MIPPO技术），目前患者已康复出院，能扶拐杖下地行走，出院时藏族姑娘紧紧拉着医生的手，留下了感谢的泪水。

这位患者名叫多结曲珍，是一位漂亮的19岁藏族姑娘，家住理塘县觉吾乡，受伤后一直担心怕留下残疾，通过援藏医生及时的手术治疗，再配合后期的康复锻炼，她的肢体功能完全能恢复正常，不会留下任何残疾。现在已可以拄拐下地行走的多结曲珍，和她的家属一起给理塘县医院骨伤科送来了感谢的锦旗。

理塘县人民医院骨伤科在金堂县及援藏医生的鼎力支持下于2017年4月开科，目前已接待门诊病患2500余例，开展手术上百台，极大地缓解了理塘及周边骨伤患者就医难的问题。

从“不信任”到感谢的锦旗，路程有多远？其实并不远，谢光文说：“我们团队将以科学、严谨的态度去工作，用细心、耐心去关爱每一位病人，并以疗效说话，提升大家对医院的信任。”